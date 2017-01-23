Российские банки столкнулись с трудностями при проведении налоговых платежей

У российских банков возникли проблемы с проведением налоговых платежей, перечисляемых за третьих лиц, так как Минфин не выпустил подзаконные акты, регламентирующие их оформление, пишет «Коммерсант».

Поправки к Налоговому кодексу, позволяющие третьим лицам уплачивать налоги за налогоплательщика, вступили в силу с начала 2017 года. Однако, как сообщили изданию представители крупнейших банков, на практике воспользоваться такой возможностью пока не удастся. Банки не готовы проводить налоговые платежи за третьих лиц, ссылаясь на отсутствие нормативных документов.

Клиент, у которого банк отказался принимать платеж, сообщил президент Центра налоговых экспертиз и аудита Михаил Мухин, вправе потребовать от банка письменный отказ, а затем - уплату пени по налогу за несвоевременное перечисление и компенсацию штрафов.

В ЦБ, в свою очередь, считают, что до того, как Минфин выпустит подзаконные акты, налоговые платежи за третьих лиц можно проводить, включая информацию о плательщике в назначение платежа.

Однако против выступает Федеральная налоговая служба. Запрет на проведение платежей по такой схеме содержится, в частности, в специальном письме, разосланном банкам ФНС. Получить комментарии в Минфине изданию не удалось.