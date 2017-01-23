Россия передаст Украине 16 заключенных с территории Крыма
Минюст РФ сообщил о согласии украинских властей принять для отбывания оказания 16 заключенных граждан Украины, которые отбывают наказание на территории Крыма.
Речь идет о людях, которые были осуждены украинским судом до присоединения Крыма к РФ.
Когда именно они будут переданы Украине, не сообщается.
О планах передачи на Украину нескольких заключенных, находящихся в Крыму, сообщалось летом 2016 года. Переговоры об этом шли на уровне уполномоченных по правам человека обеих стран. Первоначально шла речь о передаче 18 человек, но позже стало известно, что у одного из них оказалось гражданство РФ, а еще один был освобожден условно-досрочно.