Россия передаст Украине 16 заключенных с территории Крыма

Минюст РФ сообщил о согласии украинских властей принять для отбывания оказания 16 заключенных граждан Украины, которые отбывают наказание на территории Крыма.

Речь идет о людях, которые были осуждены украинским судом до присоединения Крыма к РФ.

Когда именно они будут переданы Украине, не сообщается.