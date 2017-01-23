Правительство утвердило индексацию пенсий на 5,4 процента

Социальные пенсии в России будет проиндексированы с 1 февраля на 5,4 процента. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Индексация проводится на уровень инфляции предыдущего года. На индексацию, сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами, планируется в общей сложности потратить около 230 миллиардов рублей.

На совещании у Медведева вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок, заявила, что средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 тысяч 620 рублей, сообщает ТАСС. Средняя пенсия, добавила она, будет превышать прожиточный минимум пенсионера на 60 процентов.