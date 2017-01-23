Полиция отказалась завести дело о нападении на мужа юриста ФБК

Полиция отказалась возбудить уголовное дело в связи с нападением на Сергея Мохова, мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Об этом рассказала «Медиазоне» координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.

Соболь пообещала обжаловать отказ полиции. Юрист ФБК утверждает, что полицейские в ходе проверки не опросили почти никого из жителей дома, у которого было совершено нападение. Кроме того, по словам Соболь, полиция не запросила биллинг мобильных телефонов и проигнорировала записи с камер наблюдения.