Полиция отказалась завести дело о нападении на мужа юриста ФБК
Полиция отказалась возбудить уголовное дело в связи с нападением на Сергея Мохова, мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Об этом рассказала «Медиазоне» координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.
Соболь пообещала обжаловать отказ полиции. Юрист ФБК утверждает, что полицейские в ходе проверки не опросили почти никого из жителей дома, у которого было совершено нападение. Кроме того, по словам Соболь, полиция не запросила биллинг мобильных телефонов и проигнорировала записи с камер наблюдения.
Полиция в течение полутора месяцев проводила доследственную проверку и в итоге вынесла постановление об отказе в возбуждении дела. По словам Бароновой, на видеозаписях из системы «Инфогород» видно, что накануне нападения за Моховым следили на машине.