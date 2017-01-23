Полиция отказалась завести дело о нападении на мужа юриста ФБК

Медиазона
15:05, 23 января 2017
Надежный источник

Полиция отказалась возбудить уголовное дело в связи с нападением на Сергея Мохова, мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Об этом рассказала «Медиазоне» координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.

Соболь пообещала обжаловать отказ полиции. Юрист ФБК утверждает, что полицейские в ходе проверки не опросили почти никого из жителей дома, у которого было совершено нападение. Кроме того, по словам Соболь, полиция не запросила биллинг мобильных телефонов и проигнорировала записи с камер наблюдения.

Полиция в течение полутора месяцев проводила доследственную проверку и в итоге вынесла постановление об отказе в возбуждении дела. По словам Бароновой, на видеозаписях из системы «Инфогород» видно, что накануне нападения за Моховым следили на машине.

Медиазона
Нападение на социолога, издателя журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова было совершено 25 ноября 2016 года. У подъезда дома ему воткнули в бедро шприц с неизвестной жидкостью. Мохов успел позвонить жене, после чего потерял сознание. Нападавший скрылся. Что за вещество было в шприце, врачам установить не удалось.
Основатель ФБК Алексей Навальный заявил, что нападение может быть связано с расследованиями деятельности бизнесмена Евгения Пригожина. Любовь Соболь изучала многомиллиардные госконтракты, которые получает предприниматель. Пригожина считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться