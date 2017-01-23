Из-за превышения допустимого уровня сероводорода в московском воздухе завели уголовное дело
В связи с превышением в воздухе допустимого уровня сероводорода, зафиксированным в Москве в начале января, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Дело заведено по статье «нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ» (ч. 1 ст. 251 УК РФ).
Установлено, что в указанный период по данным контролирующих органов зафиксировано превышение максимального разового норматива сероводорода от 11 до 32,8 ПДКмр (предельно допустимой максимальной разовой концентрации химического вещества).
4-5 января 2017 года автоматические станции контроля зафиксировали на юго-востоке Москвы превышение допустимого уровня сероводорода. В первый из дней, как сообщалось, уровень был превышен в 28 раз. Загрязнение было выявлено в районах Марьино и Капотня (в последнем расположен Московский нефтеперерабатывающий завод).