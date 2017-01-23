Из-за превышения допустимого уровня сероводорода в московском воздухе завели уголовное дело

В связи с превышением в воздухе допустимого уровня сероводорода, зафиксированным в Москве в начале января, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Дело заведено по статье «нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ» (ч. 1 ст. 251 УК РФ).