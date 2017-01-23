Елена Мизулина покинула «Справедливую Россию»

Я приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Соответствующее заявление в региональное отделение «СР» было направлено сегодня.

Сенатор от Омской области Елена Мизулина объявила о выходе из партии «Справедливая Россия». Пресс-служба Мизулиной 23 января сообщает, что заявление было направлено в региональное отделение партии.

Мизулина состояла в «Справедливой России» с 2007 года, она пришла в партию незадолго до выборов пятого созыва Государственной думы и возглавила региональный список по Омской области. Переизбравшись в 2011 году, она возглавила комитет Думы по вопросам семьи, женщин и детей. В сентябре 2015 года она сдала депутатский мандат и перешла в Совет Федерации.

До этого Мизулина дважды избиралась в Думу от «Яблока» — во втором и третьем созывах.

Мизулина известна прежде всего как автор и соавтор резонансных законопроектов. Среди них законы о защите детей от информации, о создании системы «черных списков» запрещенных интернет-сайтов и другие. Она также способствовала принятию закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.