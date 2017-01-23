Директор «Херсонеса Таврического»: передача музея церкви угрожает его развитию

Передача «Херсонеса Таврического» церкви угрожает развитию музея-заповедника. Об этом заявила РИА Новости директор Херсонесского музея Светлана Мельникова.

По словам Мельниковой, руководство музея-заповедника узнало об обращении Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Росимущество из ответа по этому поводу министерства культуры РФ — учредителя «Херсонеса Таврического».

УПЦ, сообщила она, обратилась в Росимущество с просьбой передать ей объекты музея-заповедника в 2016 году. Запрос был отклонен из-за того, что УПЦ предоставила неполный набор документов. Мельникова не исключила, что церковь подаст новый запрос.

В том случае, если запрос УПЦ будет удовлетворен, музею по закону должны быть предоставлены помещения для размещения в Севастополе. «Но сам музей-заповедник вошел в список особо ценных объектов культуры именно как археологический комплекс и разрывать его территориально — это неправильно», — подчеркнула она.

УПЦ, признала Мельникова, может претендовать на объекты Херсонеса, так как раньше все они входили в состав бывшего монастыря святого Владимира.

Поправка. В заголовке и тексте новости ошибочно сообщалось, что Симферопольская и Крымская епархия относится к Русской православной церкви. В действительности они относятся к Украинской православной церкви (Московского патриархата). Приносим извинения читателям.