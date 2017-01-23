ARD выпустил новое расследование о допинге. Оно посвящено отстраненному тренеру легкоатлетов Казарину

ARD
06:05, 23 января 2017
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Немецкий телеканал ARD выпустил очередное расследование журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Десятиминутный фильм Зеппельта посвящен российскому тренеру по легкой атлетике Владимиру Казарину, который отстранен в 2015 году за нарушение антидопинговых правил.

Фильм опирается на слова бегуна Андрея Дмитриева, который рассказал, что Казарин до сих пор участвует в подготовке российских спортсменов. В подтверждение Дмитриев демонстрирует видео, на котором человек, похожий на Казарина, тренирует бегуна Артема Денмухаметова в Челябинске в январе 2017 года.

По утверждению Дмитриева, Казарин продолжает использовать допинг в своей работе.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил в беседе с «Р-Спорт», что Дмитриев «раздувает ситуацию». Шляхтин добавил, что все обязательства по отстранению Казарина были выполнены. «Он мог поехать в сборной США на один стадион тренироваться, заплатить аренду и работать там с кем угодно», — добавил глава ВФЛА.

«Они точно работают с допингом. Они просто не могут тренироваться без допинга», — заявил Дмитриев.

ARD
Хайо Зеппельт выпустил уже пятый фильм о допинге в российском спорте, начиная с 2014 года. После его фильмов собственное расследование начало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).
Специальная комиссия ВАДА в 2016 году пришла к выводу, что в России существует централизованная система употребления допинга и сокрытия положительных проб спортсменов. По данным агентства, к ней так или иначе причастны более тысячи атлетов. Расследование привело к отстранению российских легкоатлетов и паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро.
Российские власти неоднократно отрицали систематический характер применения допинга в спорте. При этом после расследования ВАДА были уволены двое чиновников Минспорта, а главу ведомства Виталия Мутко перевели на должность вице-премьера.

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