ARD выпустил новое расследование о допинге. Оно посвящено отстраненному тренеру легкоатлетов Казарину

Немецкий телеканал ARD выпустил очередное расследование журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Десятиминутный фильм Зеппельта посвящен российскому тренеру по легкой атлетике Владимиру Казарину, который отстранен в 2015 году за нарушение антидопинговых правил.

Фильм опирается на слова бегуна Андрея Дмитриева, который рассказал, что Казарин до сих пор участвует в подготовке российских спортсменов. В подтверждение Дмитриев демонстрирует видео, на котором человек, похожий на Казарина, тренирует бегуна Артема Денмухаметова в Челябинске в январе 2017 года.

По утверждению Дмитриева, Казарин продолжает использовать допинг в своей работе.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил в беседе с «Р-Спорт», что Дмитриев «раздувает ситуацию». Шляхтин добавил, что все обязательства по отстранению Казарина были выполнены. «Он мог поехать в сборной США на один стадион тренироваться, заплатить аренду и работать там с кем угодно», — добавил глава ВФЛА.