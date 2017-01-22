В Хибинах под лавиной погибли два туриста

В Хибинах два человека погибли после схода лавины. Под завалами оказались три человека, один из них остался в живых.

Туристы передвигались на снегоходах, всего в составе незарегистрированной группы было 11 человек. Трое из них попали под лавину в районе озера Вудьявр.

На туристском сайте города Кировск указано, что утром в воскресенье, 22 января, в районе, где могли находиться туристы, будут проводиться принудительные спуски лавин, о которых предполагается оповещать звуковым сигналом.