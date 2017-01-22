На Украине предотвратили покушение на создателя сайта «Миротворец»
В Киеве 20 января задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на создателя сайта «Миротворец», депутата Верховной Рады Антона Геращенко. Об этом сам Геращенко написал в своем фейсбуке.
Как пишет Геращенко, задержанные планировали взорвать автомобиль в центре Киева. Депутат выразил уверенность, что за покушением стоят «российские спецслужбы», и что оно связано с проектом «Миротворец».
Ранее 21 января Служба безопасности Украины опубликовала прослушку и кадры видеонаблюдения за двумя подозреваемыми в покушении на депутата Верховной Рады, но не назвала имя человека, на которого готовилось покушение.
«Относительно заявлений российских пропагандистских СМИ и их филиалов в Украине о якобы инсценировке покушения на меня, то при публикации вашей лжи прошу учесть, что вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога».