На Украине предотвратили покушение на создателя сайта «Миротворец»

В Киеве 20 января задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на создателя сайта «Миротворец», депутата Верховной Рады Антона Геращенко. Об этом сам Геращенко написал в своем фейсбуке.

Как пишет Геращенко, задержанные планировали взорвать автомобиль в центре Киева. Депутат выразил уверенность, что за покушением стоят «российские спецслужбы», и что оно связано с проектом «Миротворец».

Ранее 21 января Служба безопасности Украины опубликовала прослушку и кадры видеонаблюдения за двумя подозреваемыми в покушении на депутата Верховной Рады, но не назвала имя человека, на которого готовилось покушение.