МИД Германии назвал избрание Трампа «концом эпохи XX века»

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал колонку для издания Bild, в которой назвал избрание Дональда Трампа на пост президента США «концом эпохи XX века».

По словам Штайнмайера, каждый раз, когда сменяется власть, возникает множество опасений, сомнений и вопросов, но особенно сейчас, в условиях «мирового беспорядка», многое стоит на кону.

Он отметил, что Германия выступает за диалог с новой администрацией Белого дома, и сообщил, что в администрации Трампа надеется найти собеседников, которые поддерживают политику партнерства между крупными державами.