Дональд Трамп раскритиковал СМИ за занижение числа зрителей на инаугурации

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые, по его словам, занизили число свидетелей его инаугурации. Как заявил Трамп, на церемонию пришли около полутора миллиона человек, тогда как пресса сообщала, что число гостей было значительно меньше, чем на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.

Пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер на своем первом брифинге для СМИ заявил, что фотографии в СМИ специально были откадрированы, чтобы толпа казалась меньше. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Речь, вероятно, шла об этих фотографиях.

Obama Inauguration 2009 on the left, Trump Inauguration 2017 on the right.



I guess he really did "drain the swamp." pic.twitter.com/EIFBZ5PvBu — Aisha Tyler (@aishatyler) January 20, 2017

Власти Вашингтона не называли число посетителей инаугурации Дональда Трампа. В 2009 году они дали официальную оценку зрителей, пришедших на инаугурацию Барака Обамы, — 1,8 миллиона человек.