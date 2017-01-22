Дональд Трамп раскритиковал СМИ за занижение числа зрителей на инаугурации

Bloomberg
06:05, 22 января 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые, по его словам, занизили число свидетелей его инаугурации. Как заявил Трамп, на церемонию пришли около полутора миллиона человек, тогда как пресса сообщала, что число гостей было значительно меньше, чем на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.

Пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер на своем первом брифинге для СМИ заявил, что фотографии в СМИ специально были откадрированы, чтобы толпа казалась меньше. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Речь, вероятно, шла об этих фотографиях.

Власти Вашингтона не называли число посетителей инаугурации Дональда Трампа. В 2009 году они дали официальную оценку зрителей, пришедших на инаугурацию Барака Обамы, — 1,8 миллиона человек.

Дональд Трамп вступил в должность президента 20 января. На следующий день по всей Америке и всему миру прошли демонстрации женщин против Трампа. В Вашингтоне на него собралось более полумиллиона человек.

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