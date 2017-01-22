Депутаты Верховной рады предложили сажать за «внедрение официального многоязычия»

В Верховную раду внесли законопроект «О языке», который вводит уголовную ответственность за «внедрение официального многоязычия». Что под этим понятием подразумевается, неизвестно. Тем не менее, депутаты предлагают за это сажать, как за попытку свержения государственного строя (до 10 лет).

В законопроекте говорится, что украинский язык должен быть главным для государственных учреждений, образования, фильмов, книг и прессы. При общении с клиентами персонал магазинов и кафе также должен использовать только украинский.

Закон написали 33 депутата разных фракций Верховной рады. Когда он будет рассмотрен, неизвестно.