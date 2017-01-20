Якунину вручен патриарший знак храмостроителя
Бывший президент «Российских железных дорог» (РЖД), глава Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин награжден патриаршим знаком храмостроителя.
Церемония награждаения прошла в московском храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором, который был восстановлен при участии Якунина.
Награда Якунину вручена «во внимание к усердным трудам во славу Божию и на благо Русской православной церкви».
Патриарший знак храмостроителя был учрежден указом патриарха Алексия II в 2005 году, имеет одну степень и представляет собой крест, обрамленный узким рантом из голубой эмали с позолотой.
Владимир Якунин занимал пост президента РЖД около 10 лет. В августе 2015 года Якунин ушел в отставку. Предполагалось, что он станет членом Совета Федерации от Калининградской области, однако экс-глава РЖД от выдвижения своей кандидатуры в сенаторы отказался.
Фонд Андрея Первозванного, попечительский совет которого возглавляет Якунин, занимается проектами, «ориентированными на сохранение православной веры».
Якунин ранее был награжден несколькими орденами Русской православной церкви.