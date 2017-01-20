Якунину вручен патриарший знак храмостроителя

Церемония награждаения прошла в московском храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором, который был восстановлен при участии Якунина.

Награда Якунину вручена «во внимание к усердным трудам во славу Божию и на благо Русской православной церкви».

Патриарший знак храмостроителя был учрежден указом патриарха Алексия II в 2005 году, имеет одну степень и представляет собой крест, обрамленный узким рантом из голубой эмали с позолотой.

Владимир Якунин занимал пост президента РЖД около 10 лет. В августе 2015 года Якунин ушел в отставку. Предполагалось, что он станет членом Совета Федерации от Калининградской области, однако экс-глава РЖД от выдвижения своей кандидатуры в сенаторы отказался.

Фонд Андрея Первозванного, попечительский совет которого возглавляет Якунин, занимается проектами , «ориентированными на сохранение православной веры».

Якунин ранее был награжден несколькими орденами Русской православной церкви.