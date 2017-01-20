В Австралии автомобиль въехал в пешеходов. Три человека погибли, более 20 ранены

В центре австралийского Мельбурна водитель автомобиля намеренно въехал на пешеходную зону Bourke Street Mall. Погибли три человека, включая ребенка, еще 25 получили травмы разной степени тяжести. Водитель задержан.

По данным представителей местной полиции, водитель, совершивший наезд, был объявлен в розыск по подозрению в нападении с ножом на мужчину в южном пригороде Мельбурна. По некоторым сведениям, добавили они, пострадавший — брат нападавшего.

После нападения, сообщили представители полиции, он захватил в заложники свою знакомую и удерживал ее в автомобиле, однако женщине удалось сбежать.

Водитель, подчеркнули представители полиции, ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.