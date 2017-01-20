США отпустили последнего содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Минобороны США объявило, что последний россиянин, которого содержали в тюрьме Гуантанамо на Кубе, отпущен на свободу. Равиль Мингазов вместе с еще двумя заключенными был отправлен в Объединенные Арабские Эмираты.
Это освобождение стало последним в президентский срок Барака Обамы, который обещал закрыть тюрьму еще до прихода к власти в 2008 году. Сейчас в Гуантанамо остается 41 заключенный.
Равиля Мингазова задержали в Пакистане в 2002 году, его подозревают в участии в боевых действиях на стороне талибов. В июле 2016 года американские власти решили отпустить Мингазова без предъявления официальных обвинений.
Тюрьма на военной базе США в Гуантанамо начала работу в 2001 году. Учреждение используют для содержания подозреваемых в терроризме без соблюдения всех правовых гарантий, которые действуют на территории самих Соединенных Штатов.