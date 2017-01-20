США отпустили последнего содержавшегося в Гуантанамо россиянина

Минобороны США объявило, что последний россиянин, которого содержали в тюрьме Гуантанамо на Кубе, отпущен на свободу. Равиль Мингазов вместе с еще двумя заключенными был отправлен в Объединенные Арабские Эмираты.

Это освобождение стало последним в президентский срок Барака Обамы, который обещал закрыть тюрьму еще до прихода к власти в 2008 году. Сейчас в Гуантанамо остается 41 заключенный.