Шойгу поручил проработать полный отказ Минобороны от Ту-154

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил изучить возможность замены используемых ведомством пассажирских лайнеров Ту-154, Ту-134 и Ил-62 на более современные российские аналоги. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники, близкие к руководству Минобороны, а также в авиационной промышленности.

По словам собеседников издания, вопросом занимается заместитель Шойгу по вооружениям Юрий Борисов.

На замену Ту-134 может прийти ближнемагистральный Sukhoi Superjet 100, а Ил-62 и Ту-154 можно заменить на Ту-214, рассказали «Коммерсанту» источники в авиапромышленности. В Минпромторге также предположили, что военное ведомство могло бы заказать Ту-204СМ или Ил-96-300, но заметили, что «никаких документов на этот счет от Минобороны в министерство не поступало».