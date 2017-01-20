Шойгу поручил проработать полный отказ Минобороны от Ту-154

Коммерсант
06:17, 20 января 2017
Требует подтверждения

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил изучить возможность замены используемых ведомством пассажирских лайнеров Ту-154, Ту-134 и Ил-62 на более современные российские аналоги. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники, близкие к руководству Минобороны, а также в авиационной промышленности.

По словам собеседников издания, вопросом занимается заместитель Шойгу по вооружениям Юрий Борисов.

На замену Ту-134 может прийти ближнемагистральный Sukhoi Superjet 100, а Ил-62 и Ту-154 можно заменить на Ту-214, рассказали «Коммерсанту» источники в авиапромышленности. В Минпромторге также предположили, что военное ведомство могло бы заказать Ту-204СМ или Ил-96-300, но заметили, что «никаких документов на этот счет от Минобороны в министерство не поступало».

Поводом для обсуждения замены авиапарка, пишет «Ъ», стала катастрофа Ту-154 в конце декабря 2016 года после вылета из аэропорта Адлера. Тогда на самолете Минобороны разбились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Причины катастрофы пока не установлены.
Минобороны эксплуатирует 21 самолет Ту-154, 36 лайнеров Ту-134 и девять Ил-62. Они используются для перелетов руководства ведомства, а также для перевозки личного состава.
Ту-154 был снят с производства в 2013 году. Полеты лайнеров в страны Евросоюза были запрещены в 2006 году из-за высокого уровня шума. Они в основном эксплуатируются в странах СНГ.

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