Приговор Урлашова вступил в силу. Он проведет в колонии строгого режима 12 с половиной лет
Ярославский областной суд оставил без изменений приговор бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, признанному виновным в вымогательстве взятки. Урлашова ранее приговорили к 12,5 года в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.
Бывший мэр также обязан выплатить штраф 60 миллионов рублей.
Урлашов на апелляции попросил суд оправдать его. Гособвинение настаивало на справедливости приговора, а также просило отменить оправдательный приговор бывшему заммэра Дмитрию Донскову, проходившему обвиняемым по тому же делу.
Суд оставил оправдательный приговор Донскову без изменений.
Урлашова и его помощника Алексея Лопатина признали виновными в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Суд признал, что Урлашов вымогал «откаты» при строительстве дорог в Ярославле. Лопатин и Донсков дали показания против Урлашова.
Сам Урлашов свою вину отрицает. Заявление в полицию он назвал местью одного из подрядчиков за отказ принять работы. Уголовное преследование бывший мэр также связал с тем, что он критиковал «Единую Россию», кандидата которой победил на выборах.