Приговор Урлашова вступил в силу. Он проведет в колонии строгого режима 12 с половиной лет

Ярославский областной суд оставил без изменений приговор бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, признанному виновным в вымогательстве взятки. Урлашова ранее приговорили к 12,5 года в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Бывший мэр также обязан выплатить штраф 60 миллионов рублей.

Урлашов на апелляции попросил суд оправдать его. Гособвинение настаивало на справедливости приговора, а также просило отменить оправдательный приговор бывшему заммэра Дмитрию Донскову, проходившему обвиняемым по тому же делу.

Суд оставил оправдательный приговор Донскову без изменений.