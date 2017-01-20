Приговор Урлашова вступил в силу. Он проведет в колонии строгого режима 12 с половиной лет

Интерфакс
08:11, 20 января 2017
Надежный источник

Ярославский областной суд оставил без изменений приговор бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, признанному виновным в вымогательстве взятки. Урлашова ранее приговорили к 12,5 года в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Бывший мэр также обязан выплатить штраф 60 миллионов рублей.

Урлашов на апелляции попросил суд оправдать его. Гособвинение настаивало на справедливости приговора, а также просило отменить оправдательный приговор бывшему заммэра Дмитрию Донскову, проходившему обвиняемым по тому же делу.

Суд оставил оправдательный приговор Донскову без изменений.

Урлашова и его помощника Алексея Лопатина признали виновными в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Суд признал, что Урлашов вымогал «откаты» при строительстве дорог в Ярославле. Лопатин и Донсков дали показания против Урлашова.
Сам Урлашов свою вину отрицает. Заявление в полицию он назвал местью одного из подрядчиков за отказ принять работы. Уголовное преследование бывший мэр также связал с тем, что он критиковал «Единую Россию», кандидата которой победил на выборах.

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