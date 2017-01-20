Министр образования выступила «за возврат к лучшим традициям советской школы»

Министр образования и науки Ольга Васильева заявила в интервью «Независимой газете», что выступает «за возврат к лучшим традициям советской школы».

«Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?», — сказала Васильева.

Говоря о школьном образовании, министр также сообщила, что считает семь-восемь уроков в день — «явным перебором». «Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после», — сказала Васильева, добавив, что не поддерживает идею отмены домашнего задания.