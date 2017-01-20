Глава аппарата Суркова уволился после публикации переписки
Глава аппарата помощника президента России Владислава Суркова уволился из-за публикации электронной переписки. Об отставке Александра Павлова «Ведомостям» рассказали два источника, близких к администрации президента.
По словам собеседников издания, Павлов уволился после того, как в октябре 2016 года «Киберхунта» опубликовала массив писем Суркова. При этом неназванный знакомый Суркова пояснил «Ведомостям», что слышал о «претензиях к нему [Павлову] по работе».
В управлении президента по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, «Ведомостям» заявили, что Павлов уволился по собственному желанию: «Три года отработал, устал».