Глава аппарата Суркова уволился после публикации переписки

По словам собеседников издания, Павлов уволился после того, как в октябре 2016 года «Киберхунта» опубликовала массив писем Суркова. При этом неназванный знакомый Суркова пояснил «Ведомостям», что слышал о «претензиях к нему [Павлову] по работе».

Глава аппарата помощника президента России Владислава Суркова уволился из-за публикации электронной переписки. Об отставке Александра Павлова «Ведомостям» рассказали два источника, близких к администрации президента.

В управлении президента по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, «Ведомостям» заявили, что Павлов уволился по собственному желанию: «Три года отработал, устал».

Украинские хакеры из «Киберхунты» объявили о взломе электронной переписки Суркова в конце октября 2016 года, в сеть попали более 2300 писем, якобы из ящика в правительственном домене gov.ru.

Подлинность одного письма, отправленного на имя Павлова, затем подтвердил предприниматель Евгений Чичваркин.

Сам Сурков никак не отреагировал на публикацию переписки. Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Сурков талантлив, а значит «естественно, все стремятся ему что-то приписывать». Песков напрямую не опроверг подлинность переписки.