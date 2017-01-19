В Италии после схода лавины погибли постояльцы отеля

В результате схода лавины в области Абруццо погибли несколько постояльцев отеля Hotel Rigopiano. Точных сведений о количестве пострадавших нет, но известно, что в нем в момент схода лавины оставались около 30 человек.

По данным ANSA, спасатели говорят о большом количестве найденных погибших.

Лавина была вызвана землетрясением, которое произошло в центральной Италии 18 января. Магнитуда наиболее сильного из четырех подземных толчков составила 5,7.