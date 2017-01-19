Суд обязал следователей проверить заявление о ложном доносе губернатора Турчака на журналиста

Псковский городской суд признал незаконным отказ следственного управления СК проверить заявление главного редактора газеты «Псковский антикоррупционный фронт» Павла Николаева о том, что губернатор Андрей Турчак написал на него ложный донос в полицию.

Николаев просил СК привлечь Турчака к уголовной ответственности за заведомо ложный донос (статья 306 УК) и воспрепятствование деятельности журналиста (стать 144 УК). СУ СК по городу Псков рассматривать обращение журналиста отказалось.

После того, как суд признал отказ в рассмотрении заявления незаконным, представители СК должны в течение трех дней решить вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении Турчака или нет.