Суд обязал следователей проверить заявление о ложном доносе губернатора Турчака на журналиста
Псковский городской суд признал незаконным отказ следственного управления СК проверить заявление главного редактора газеты «Псковский антикоррупционный фронт» Павла Николаева о том, что губернатор Андрей Турчак написал на него ложный донос в полицию.
Николаев просил СК привлечь Турчака к уголовной ответственности за заведомо ложный донос (статья 306 УК) и воспрепятствование деятельности журналиста (стать 144 УК). СУ СК по городу Псков рассматривать обращение журналиста отказалось.
После того, как суд признал отказ в рассмотрении заявления незаконным, представители СК должны в течение трех дней решить вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении Турчака или нет.
В 2014 году губернатор Псковской области Андрей Турчак подал на Павла Николаева заявление о клевете. Глава областной администрации утверждал, что Николаев публикует несоответствующую действительности информацию о возможном сговоре губернатора с бизнесменом Леонидом Маевским для захвата завода керамической плитки. Через год уголовное дело в отношении Николаева было прекращено за отсутствием состава преступления.
В конце 2015 года жена одного из исполнителей нападения на журналиста Олега Кашина заявила, что заказчиком был губернатор Андрей Турчак. Несмотря на это заявление, никаких следственных действия с главой Псковской области проведено не было.