РБК подал апелляцию на решение суда по иску «Роснефти»

РБК
14:06, 19 января 2017
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Группа компаний РБК обжаловала решение Арбитражного суда Москвы, обязавшего медиахолдинг выплатить 390 тысяч рублей по иску госкомпании «Роснефть» в качестве компенсации репутационного вреда, удалить публикацию, ставшую предметом иска, и опубликовать опровержение.

РБК считает недоказанным порочащий характер материала «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от ВР», а репутационный вред — отсутствующим.

В рамках апелляции, говорится в опубликованном медиахолдингом сообщении, РБК просить суд затребовать сведения, полученные в ходе сделки по приватизации акций «Роснефти», у правительства РФ, банка Intesa и компании BP.

Жалоба на решение суда должна быть рассмотрена в двухмесячный срок с момента ее подачи. Слушания будут проходить в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя подачу РБК жалобы на решение суда, заявил: «Подавать апелляцию — это их право. Мы живем в правовом государстве».

Намерена ли «Роснефть» в свою очередь обжаловать решение суда, Леонтьев сообщать не стал.

«Мы не понимаем, как действия менеджмента „Роснефти“ по защите государственных интересов, которые были описаны в нашей статье, могли привести к этому иску. И тем более как это могло нанести репутационный вред компании», — комментирует ситуацию генеральный директор группы компаний РБК Николай Молибог.

РБК
«Роснефть» подала иск к РБК после публикации статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP» в апреле 2016 года. В материале со ссылкой на анонимные источники сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил правительство обязать будущего покупателя акций госкомпании не сотрудничать с BP, чтобы та не смогла получить блокирующий пакет. Репутационный ущерб «Роснефть» оценила в три миллиарда рублей. РБК претензии категорически отвергло.
12 декабря Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснефти». Суд обязал медиахолдинг выплатить компенсацию в 390 тысяч рублей, удалить статью и опубликовать опровержение. Представители РБК заявили, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать.
Итальянский банк Intesa участвовал в сделке по приватизации 19,5 процента акций «Роснефти». В рамках сделки, закрытой в декабре 2016 года, госпакет «Роснефти» был продан консорциуму компании Glencore и суверенного фонда Катара за 692 миллиарда рублей.
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