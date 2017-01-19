РБК подал апелляцию на решение суда по иску «Роснефти»

Группа компаний РБК обжаловала решение Арбитражного суда Москвы, обязавшего медиахолдинг выплатить 390 тысяч рублей по иску госкомпании «Роснефть» в качестве компенсации репутационного вреда, удалить публикацию, ставшую предметом иска, и опубликовать опровержение.

РБК считает недоказанным порочащий характер материала «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от ВР», а репутационный вред — отсутствующим.

В рамках апелляции, говорится в опубликованном медиахолдингом сообщении, РБК просить суд затребовать сведения, полученные в ходе сделки по приватизации акций «Роснефти», у правительства РФ, банка Intesa и компании BP.

Жалоба на решение суда должна быть рассмотрена в двухмесячный срок с момента ее подачи. Слушания будут проходить в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя подачу РБК жалобы на решение суда, заявил: «Подавать апелляцию — это их право. Мы живем в правовом государстве».

Намерена ли «Роснефть» в свою очередь обжаловать решение суда, Леонтьев сообщать не стал.