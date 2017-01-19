Первый канал признался в утечке «Шерлока»

РИА Новости
16:04, 19 января 2017
Надежный источник

Первый канал признался в утечке последней серии сериала «Шерлок». Как говорится в заявлении телеканала, эпизод оказался в сети из-за халатности сотрудника. Что этот сотрудник сделал не так, неизвестно.

Третья серия четвертого сезона в русской озвучке попала в Сеть за сутки до показа. На русском сериал показывали одновременно с выходом на «Би-Би-Си». Создатели сериала просили фанатов не распространять утекшую серию.

Серию «Последнее дело» показали 15 января. Ее рейтинг оказался самым низким и в Великобритании, и в России.

«BBC Worldwide благодарит „Первый канал“ за надлежащим образом проведенное оперативное расследование, и на этом мы считаем тему закрытой», — заявили в «Би-Би-Си».

РИА Новости

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