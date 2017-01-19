Новак Джокович проиграл на Australian Open 117-й ракетке мира из Узбекистана

Джокович — действующий чемпион Australian Open. В общей сложности он становился победителем этого турнира в одиночном разряде шесть раз.

30-летний Денис Истомин занимает 117-е место в рейтинге ATP. На турнир он попал по wild card — специальному приглашению для теннисиста, который не прошел в основную сетку ни по рейтингу, ни через квалификационный турнир.