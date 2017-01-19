Навальный попросил СК проверить заявление Железняка о вымогательстве

Алексей Навальный подготовил заявление в Следственный комитет РФ с просьбой проверить слова депутата Госдумы Сергея Железняка о вымогательстве.

Железняк в интервью телеканалу «Дождь», вышедшем в эфире 18 января, заявил, что перед публикациями Фонда борьбы с коррупцией о его дочерях с ним от имени Навального связывались некие люди «и предлагали за деньги не ставить этот материал».

В одном случае, по словам Железняка, у него просили 100 тысяч долларов, во втором — 150 тысяч долларов. «Каждый раз они [вымогатели] были посланы», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что не связывает попытки вымогательства с Навальным и допустил, что предложения заплатить могли быть «провокацией».

На вопрос ведущих о том, почему он не обратился в правоохранительные органы с заявлением о попытке вымогательства, Железняк ответил, что «никакого дела не было». «Это пустота, это просто пустота», — сказал он.

Алексей Навальный, в свою очередь, в заявлении, направленном в Следственный комитет РФ, настаивает, что тот факт, что Железняк не стал выполнять требования вымогателей «не влияет на юридическую оценку содеянного как оконченного преступления».

Навальный просит СК провести проверки и, если слова Железняка подтвердятся, возбудить уголовное дело по статье 163 УК (вымогательство).