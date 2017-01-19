Начальника уголовного розыска Нефтекамска арестовали за пытки

Верховный суд Башкортостана арестовал начальника уголовного розыска Нефтекамска Ильвира Сагитова, которого обвиняют в пытках задержанного.

Как рассказывал потерпевший Венер Мардамшин, в ноябре 2016 года Сагитов и несколько подчиненных похитили его на улице, привезли в отдел полиции и стали выбивать признания в похищении женщины. По словам Мардамшина, его били электрошоком и дубинками.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий Следственный комитет завел 16 декабря. Спустя неделю полицейские задержали Мардамшин, а суд отправил его под арест по подозрению в грабеже, разбое и угоне. Вышестоящая инстанция отпустила потерпевшего на свободу. Кроме того, был задержан свидетель, который видел Мардамшин с побоями.

27 декабря 2016 года Ильвира Сагитова задержали, но городской суд отказался его арестовывать. Как решила городская инстанция, Сагитов был отстранен от должности и не может оказать давления на потерпевшего.