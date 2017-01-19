Глава избиркома Мытищ ушел в отставку. В городе выявили массовые расхождения в итогах выборов в Госдуму

Председатель территориальной избирательной комиссии подмосковных Мытищ Валерий Конягин подал в отставку, решение утверждено Мособлизбиркомом.

В областной комиссии сообщили, что после публикаций в СМИ правоохранительные органы проводят проверку результатов выборов в Мытищах.

«Центральной избирательной комиссией точка не поставлена в данном вопросе, однако ситуация, которая сложилась в целом, <…> привела к тому, что мы поддержали решение <…> Валерия Александровича Конягина о том, чтобы сложить его полномочия как председателя территориальной избирательной комиссии и как члена этой комиссии», — заявила глава Мособлизибиркома Ирина Коновалова.