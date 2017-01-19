ФАС и Минэкономразвития предложили скорректировать «пакет Яровой»

Ведомости
07:36, 19 января 2017
Требует подтверждения

Федеральная антимонопольная служба и министерство экономического развития считают, что так назваемый пакет Яровой требует корректировки.

Такое мнение, по данным источников «Ведомостей», было высказано на прошедших в ФАС и Минэкономразвития совещаниях, посвященных реализации пакета «антитеррористических поправок».

Что именно нужно корректировать, чиновники на совещаниях прямо не говорили, указывают собеседники «Ведомостей». 

Представители рынка, в свою очередь, считают, что необходимо отказаться от требования о хранении всего пользовательского трафика. Также, по их мнению, следует отсрочить вступление закона в силу.

Информацию о встрече в ФАС подтвердила начальник управления контроля транспорта и связи ведомства Елена Заева. Она рассказала, что операторы предложили изменить отдельные части закона, в частности касающиеся того, что стоит хранить, а также сроки вступления в силу закона. ФАС согласна с тем, что эти вопросы требуют более детальной проработки, отмечает Заева. 

Ведомости
Механизм реализации «пакета Яровой будет рассмотрен 19 января экспертной рабочей группой во главе с министром по вопросам открытого правительства Михаилом Абызовым. Группа соберется по итогам голосования на сайте «Российская общественная инициатива», где предложение отменить «антитеррористические поправки» набрало более 100 тысяч подписей.
Пакет «антитеррористических поправок», внесенный депутатов Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года.
Поправки в законодательство, в числе прочего, обязывают операторов связи и провайдеров хранить все данные о соединениях пользователей, включая содержание разговоров и переписки. Операторы выступали категорически против этого пункта «пакета Яровой», указывая, что его выполнение потребует огромных затрат.

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