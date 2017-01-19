ФАС и Минэкономразвития предложили скорректировать «пакет Яровой»
Федеральная антимонопольная служба и министерство экономического развития считают, что так назваемый пакет Яровой требует корректировки.
Такое мнение, по данным источников «Ведомостей», было высказано на прошедших в ФАС и Минэкономразвития совещаниях, посвященных реализации пакета «антитеррористических поправок».
Что именно нужно корректировать, чиновники на совещаниях прямо не говорили, указывают собеседники «Ведомостей».
Представители рынка, в свою очередь, считают, что необходимо отказаться от требования о хранении всего пользовательского трафика. Также, по их мнению, следует отсрочить вступление закона в силу.
Информацию о встрече в ФАС подтвердила начальник управления контроля транспорта и связи ведомства Елена Заева. Она рассказала, что операторы предложили изменить отдельные части закона, в частности касающиеся того, что стоит хранить, а также сроки вступления в силу закона. ФАС согласна с тем, что эти вопросы требуют более детальной проработки, отмечает Заева.