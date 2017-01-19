ФАС и Минэкономразвития предложили скорректировать «пакет Яровой»

Федеральная антимонопольная служба и министерство экономического развития считают, что так назваемый пакет Яровой требует корректировки.

Такое мнение, по данным источников «Ведомостей», было высказано на прошедших в ФАС и Минэкономразвития совещаниях, посвященных реализации пакета «антитеррористических поправок».

Что именно нужно корректировать, чиновники на совещаниях прямо не говорили, указывают собеседники «Ведомостей».

Представители рынка, в свою очередь, считают, что необходимо отказаться от требования о хранении всего пользовательского трафика. Также, по их мнению, следует отсрочить вступление закона в силу.