Аэропорт Жуковский перевез 53 тысячи пассажиров. А хотел полмиллиона

За 2016 год аэропорт Жуковский принял только 53 тысячи пассажиров, рассказал «Ведомостям» неназванный чиновник и источник в «Рампорт аэро», которая владеет аэропортом.

Издание отмечает, что после открытия аэропорта председатель совета директоров «Рампорт аэро» обещал перевезти в 2016 году около полумиллиона пассажиров и выйти на цифры 2,6-2,8 миллиона в 2017 году.

При этом собеседник «Ведомостей» в «Рампорт аэро» отказался оценивать показатели аэропорта, поскольку их «не с чем сравнивать».