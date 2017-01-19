Аэропорт Жуковский перевез 53 тысячи пассажиров. А хотел полмиллиона
За 2016 год аэропорт Жуковский принял только 53 тысячи пассажиров, рассказал «Ведомостям» неназванный чиновник и источник в «Рампорт аэро», которая владеет аэропортом.
Издание отмечает, что после открытия аэропорта председатель совета директоров «Рампорт аэро» обещал перевезти в 2016 году около полумиллиона пассажиров и выйти на цифры 2,6-2,8 миллиона в 2017 году.
При этом собеседник «Ведомостей» в «Рампорт аэро» отказался оценивать показатели аэропорта, поскольку их «не с чем сравнивать».
«Нельзя сказать, большие это или маленькие цифры — 53 000 пассажиров, не с чем сравнивать. Планировалось больше, но аэропорт новый, и авиакомпании продолжают к нему присматриваться, — говорит человек, близкий к „Рампорт аэро“. — Другая причина в том, что иностранные авиационные власти тормозят начало международных полетов».