В Москве киллер ранил предпринимателя
В Москве киллер выстрелил предпринимателю в голову. Покушение произошло в Шмитовском проезде.
Около шести вечера 18 января тело мужчины обнаружили в автомобиле Lexus. Раненный предприниматель госпитализирован в тяжелом состоянии.
Киллер скрылся на «мерседесе». В Москве объявили план «Перехват».
Имя пострадавшего не называется. Каким он занимался бизнесом, также неизвестно.
В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве, однако не уточнили подробности.