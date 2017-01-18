В Москве киллер ранил предпринимателя

В Москве киллер выстрелил предпринимателю в голову. Покушение произошло в Шмитовском проезде.

Около шести вечера 18 января тело мужчины обнаружили в автомобиле Lexus. Раненный предприниматель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Киллер скрылся на «мерседесе». В Москве объявили план «Перехват».

Имя пострадавшего не называется. Каким он занимался бизнесом, также неизвестно.