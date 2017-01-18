Сенатора Тулохонова лишили мандата после избрания в РАН. Он заявлял, что запрет Путина на совмещение должностей его не касается

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Арнольда Тулохонова, который представлял в верхней палате парламента исполнительную власть Бурятии. Решение было принято по заявлению Тулохонова, которое тот подал в декабре.

Заявление о сложении мандата Тулохонов связал с выборами в РАН, на которых его избрали академиком. Тогда президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые совмещают госслужбу с наукой.

После выборов в РАН Тулохонов заявлял, что неформальный запрет Путина не распространялся на парламентариев, так как те не являются чиновниками.

«Нарекание президента относится к чиновникам — представителям госслужбы, органов исполнительной власти. По отношению к себе могу сказать, мне моя специальность очень помогает в работе», — рассказывал он «Известиям».

При этом он заметил, что если перед ним встанет выбор между Советом Федерации и РАН, то он займется наукой, «даже не сомневаясь».