Секретная служба США выплатит 24 миллиона долларов за расовую дискриминацию

The Washington Post
06:20, 18 января 2017
Надежный источник

Секретная служба США согласилась выплатить компенсацию в размере 24 миллионов долларов в рамках урегулирования дела о дискриминации агентов-афроамериканцев, пишет The Washington Post.

Компенсацию получат более 100 афроамериканцев, работавших в Секретной службе. В 1995–2005 годах они пытались добиться повышения, однако руководство службы отдавало предпочтение менее квалифицированным сотрудникам с другим цветом кожи.

В рамках соглашения в Секретной службе также будет создана «горячая линия», на которую сотрудники смогут сообщать о случаях расовой дискриминации.

Глава министерства национальной безопасности Джех Джонсон, которому подчиняется Секретная служба, назвал достигнутое соглашение с агентами-афроамериканцами «правильным решением».

«Я рад, что мы оставили эту страницу истории Секретной службы позади», — заявил глава министерства национальной безопасности Джех Джонсон (англ.яз.).

The Washington Post
Секретная служба занимается обеспечением безопасности руководителей США и членов их семей, а также иностранных лидеров во время их визитов в Соединенные Штаты. В задачу этой структуры также входит предотвращение и расследование случаев подделки национальной валюты, долговых обязательств и других финансовых махинаций.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться