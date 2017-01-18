Секретная служба США выплатит 24 миллиона долларов за расовую дискриминацию

Секретная служба США согласилась выплатить компенсацию в размере 24 миллионов долларов в рамках урегулирования дела о дискриминации агентов-афроамериканцев, пишет The Washington Post.

Компенсацию получат более 100 афроамериканцев, работавших в Секретной службе. В 1995–2005 годах они пытались добиться повышения, однако руководство службы отдавало предпочтение менее квалифицированным сотрудникам с другим цветом кожи.

В рамках соглашения в Секретной службе также будет создана «горячая линия», на которую сотрудники смогут сообщать о случаях расовой дискриминации.

Глава министерства национальной безопасности Джех Джонсон, которому подчиняется Секретная служба, назвал достигнутое соглашение с агентами-афроамериканцами «правильным решением».