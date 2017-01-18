Российским сенаторам предложили согласовывать свои иностранные награды с МИД

В Совете Федерации подготовили новое положение о порядке получения «почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций». Документ обсуждался на заседании комитета по регламенту 17 января, пишет «Коммерсантъ».

Документ предлагает ввести процедуру согласования полученной награды. Узнав о вручении награды, сенатор должен будет в десятидневный срок сообщить об этом главе Совета Федерации. Получив разрешение, он затем должен направить ходатайство в МИД, где подготовят заключение о «целесообразности» принятия награды. Это заключение потом рассмотрит руководство Совета Федерации.

Новые правила, по словам главы комитета по регламенту Вадима Тюльпанова, следуют из указа президента 2015 года, где согласование предусмотрено для госслужащих. Но поскольку сенаторы не являются госслужащими, то предложенный порядок согласования был обусловлен противодействием коррупции, заметил Тюльпанов.

Ожидается, что новая процедура получения наград будет одобрена на заседании комитета по регламенту 31 января.