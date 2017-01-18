Осужденные за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Россию

Россияне Сергей Горбачев и Алексей Ерунов, осужденные за беспорядки во время чемпионата Европы, вернулись в Москву. Об этом сообщает «Дождь».

Срок заключения Горбачева истек в декабре 2016 года, но он решил дождаться освобождения Ерунова в тюрьме в знак солидарности.