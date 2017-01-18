ФАС завела дело на губернатора Самарской области и сотрудников «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении главы Самарской области Николая Меркушкина, группы сотрудников «Газпрома» и регионального министерства энергетики и ЖКХ. Их, как сообщается на сайте ведомства, подозревают в нарушениях на рынке транспортировки газа.

Поводом для возбуждения дела стала поступившая в антимонопольную службу жалоба ООО «Средневолжская газовая компания» на власти региона и компании, связанные с «Газпромом».

С 2010 года, как установила ФАС, между властями региона и представителями «Газпрома» реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от «Средневолжской газовой компании» к газораспределительным сетям «дочки» газового монополиста.

В частности, говорится в сообщении ФАС, губернатор Самарской области совместно с «дочкой» «Газпрома» утвердил корректировку схемы газоснабжения и газификации региона. Корректировка схемы была принята без согласования со «Средневолжской газовой компанией» и другими независимыми владельцами газовых сетей.

«Такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО „Газпром“ могут привести к уходу с рынка ООО „Средневолжская газовая компания“», — подчеркнула антимонопольная служба.