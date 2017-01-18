Бывший заключенный сегежской ИК-7 подал в суд на начальника колонии за незаконное содержание в ШИЗО
Бывший заключенный ИК-7 Олег Кузнецов подал к начальнику колонии Сергею Коссиеву иск о компенсации морального вреда за незаконное содержание в штрафном изоляторе. Об этом сообщает ТАСС.
Заключенный намерен через суд добиться от Коссиева личных извинений.
Соответчиком в иск выступает Минфин, от которого Кузнецов требует компенсации в размере 11 тысяч рублей. Как сообщает агентство, суд постановил привлечь в качестве соответчика ФСИН.
Олег Кузнецов вышел на свободу в октябре 2016 года. Его иск связан с двумя случаями водворения в карцер общей длительностью 11 дней; в феврале Сегежский городской суд признал постановления Коссиева о переводе Кузнецова в ШИЗО незаконными.
Согласно сайту Петрозаводского городского суда, иск был зарегистрирован 7 ноября 2016 года. Процесс начался в декабре, 18 января прошло второе заседание.
Ирина Семаева, представляющая в суде интересы исправительного учреждения и его начальника, сказала, что оснований для принесения извинений нет. Сам Кузнецов, по ее словам, имел отрицательную характеристику, был признан злостным нарушителем порядка и в запираемых помещениях провел шесть лет.