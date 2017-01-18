Бывший заключенный сегежской ИК-7 подал в суд на начальника колонии за незаконное содержание в ШИЗО

ТАСС
17:27, 18 января 2017
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Бывший заключенный ИК-7 Олег Кузнецов подал к начальнику колонии Сергею Коссиеву иск о компенсации морального вреда за незаконное содержание в штрафном изоляторе. Об этом сообщает ТАСС.

Заключенный намерен через суд добиться от Коссиева личных извинений.

Соответчиком в иск выступает Минфин, от которого Кузнецов требует компенсации в размере 11 тысяч рублей. Как сообщает агентство, суд постановил привлечь в качестве соответчика ФСИН.

Олег Кузнецов вышел на свободу в октябре 2016 года. Его иск связан с двумя случаями водворения в карцер общей длительностью 11 дней; в феврале Сегежский городской суд признал постановления Коссиева о переводе Кузнецова в ШИЗО незаконными.

Согласно сайту Петрозаводского городского суда, иск был зарегистрирован 7 ноября 2016 года. Процесс начался в декабре, 18 января прошло второе заседание.

Ирина Семаева, представляющая в суде интересы исправительного учреждения и его начальника, сказала, что оснований для принесения извинений нет. Сам Кузнецов, по ее словам, имел отрицательную характеристику, был признан злостным нарушителем порядка и в запираемых помещениях провел шесть лет.

ТАСС
В сегежской ИК-7 содержался гражданский активист Ильдар Дадин, приговоренный к реальному сроку за многократные нарушения правил пикетирования и проведения публичных акций. 1 ноября 2016 года он сообщил, что администрация колонии, в том числе лично Сергей Коссиев, участвуют в издевательствах над заключенными и избиениях. Его слова подтвердили журналистам и правозащитникам несколько других заключенных и их близких.
ФСИН и Следственный комитет провели проверки слов Дадина и не нашли им подтверждений. В декабре—январе Дадина этапировали в колонию на Алтае. Активист считает перевод незаконным и попросил вернуть его в ИК-7.

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