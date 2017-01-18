Бывший заключенный сегежской ИК-7 подал в суд на начальника колонии за незаконное содержание в ШИЗО

Бывший заключенный ИК-7 Олег Кузнецов подал к начальнику колонии Сергею Коссиеву иск о компенсации морального вреда за незаконное содержание в штрафном изоляторе. Об этом сообщает ТАСС.

Заключенный намерен через суд добиться от Коссиева личных извинений.

Соответчиком в иск выступает Минфин, от которого Кузнецов требует компенсации в размере 11 тысяч рублей. Как сообщает агентство, суд постановил привлечь в качестве соответчика ФСИН.

Олег Кузнецов вышел на свободу в октябре 2016 года. Его иск связан с двумя случаями водворения в карцер общей длительностью 11 дней; в феврале Сегежский городской суд признал постановления Коссиева о переводе Кузнецова в ШИЗО незаконными.

Согласно сайту Петрозаводского городского суда, иск был зарегистрирован 7 ноября 2016 года. Процесс начался в декабре, 18 января прошло второе заседание.