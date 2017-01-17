В Белоруссии создадут центры для незаконных мигрантов. ЕС выделит семь миллионов евро

Европейский союз выделит Белоруссии финансовую помощь на создание центров временного содержания для нелегальных мигрантов.

На реализацию проекта международной технической помощи «Содействие Белоруссии в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов», сообщило МВД республики, Еврокомиссия выделила семь миллионов евро.

В настоящий момент, указывается в сообщении, у МВД и Госпогранкомитета Белоруссии нет специализированных помещений для содержания и работы с иностранцами, задержанными на границе. Их вынуждены размещать в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и погранслужбы.

Помимо создания центров временного содержания, отметили в МВД, выделяемые Евросоюзом средства также предназначены для «содействия добровольному возвращению иностранцев из Белоруссии в государства, гражданами которых они являются».

МИД Белоруссии, сообщает РИА Новости, ранее заявлял, что на территории республики планируется создать центр по временному размещению мигрантов, рассчитанный на 30-50 мест.