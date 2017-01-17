Полиция отказалась завести на Павленского уголовное дело о побоях
Адвокат художника Петра Павленского Ольга Динзе сообщила, что московская полиция отказалась возбудить уголовное дело против ее подзащитного по статье о побоях.
«Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и насколько мне известно, оно не отменялось», — сказала Динзе. Она добавила, что проверка по заявлению о насильственных действиях сексуального характера продолжается.
Петра Павленского подозревали в избиении актера «Театра.doc» Василия Березина. Директор театра Ольга Гремина утверждала, что на художника было заведено уголовное дело по статье о побоях. Павленский признал, что у него была драка с актером «Театра.doc», но заявил при этом, что ничего не знает об уголовном деле.
С июля 2016 года в России действует новая редакция статьи 116 УК, в которой говорится о побоях только в отношении близких лиц, из хулиганских побуждений и по мотивам национальной или политической ненависти. За побои в отношении других лиц предусмотрено административное наказание.
Проверка против Павленского по статье о насильственных действиях сексуального характера была начата по заявлению актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной.
Павленский отвергает обвинения в свой адрес. 16 января он сообщил, что вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми уехал из России. Художник собирается просить политического убежища во Франции.