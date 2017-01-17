Полиция отказалась завести на Павленского уголовное дело о побоях

Адвокат художника Петра Павленского Ольга Динзе сообщила, что московская полиция отказалась возбудить уголовное дело против ее подзащитного по статье о побоях.

«Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и насколько мне известно, оно не отменялось», — сказала Динзе. Она добавила, что проверка по заявлению о насильственных действиях сексуального характера продолжается.