Минтранс предложил пересчитать плату за аренду аэропортов

Минтранс разработал новую методику расчета платы за аренду аэродромов, которую вносят операторы аэропортов, пишет «Коммерсант».

Ведомство подготовило проект постановления правительства, согласно которому при определении ставки аренды все российские аэродромы будут разделены на три категории по интенсивности их эксплуатации, измеряющейся годовым пассажиро-грузопотоком (ПГП, в тоннах в год).

Для каждой категории будут установлены свои ставки аренды за тонну ПГП, а для малых аэродромов с низкой интенсивностью обслуживания введут фиксированную плату в 1,5 миллиона рублей в год.

В настоящий момент для расчета арендной платы за аэропорты используется рыночная стоимость имущества, определяемая независимым оценщиком.

При таком методе, указывает Минтранс, отсутствует «объективность, прозрачность и сопоставимость». Например, плата за использование аэродрома Шереметьево (34,3 миллиона пассажиров в 2016 году) сейчас составляет 170 миллионов рублей в год, а Домодедово (28,5 миллиона пассажиров в 2016 году) — около 348 миллиона рублей в год.

При расчете арендной платы по новой системе, отмечает издание, аренда аэродромов Шереметьево и Домодедово будет приблизительно одинаковой — 260 миллионов и 250 миллионов рублей в год.

Минтранс комментировать планы по введению новой системы расчета арендных ставок отказался. В Минэкономразвития сообщили, что проект на рассмотрение в ведомство пока не поступал.