Глава ВАК назвал сроки рассмотрения вопроса о лишении Мединского ученой степени

«Вот с этого момента начинается срок двухмесячный, исключая, может быть, даже каникулы. То есть это возможно теперь уже по нормативным нашим срокам, наверно, в районе 1 марта», — цитирует главу ВАК агентство РИА Новости.

По его словам, отведенные правилами на рассмотрение вопроса два месяца начались 21 декабря — в этот день диссертация поступила в совет.

Диссертационный совет истфака МГУ рассмотрит вопрос о лишении министра культуры РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук до 1 марта. Об этом заявил глава Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ Владимир Филиппов.

Заявление о лишении Владимира Мединского степени доктора наук в апреле 2016 года подала группа ученых. По их мнению, его докторская диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков», защищенная в 2011 году, «пестрит грубейшими ошибками» и является ненаучной.

ВАК поручил рассмотрение заявление диссертационному совету Уральского федерального университета (УрФУ), однако в назначенный день заседание было отменено — из ВАК пришло письмо, в котором говорилось о просьбе Мединского не проводить совет без него.

После этого ВАК отозвал документы из УрФУ под предлогом того, что двухмесячный срок рассмотрения заявления истек. Вскоре было объявлено, что изучением диссертации Мединского займется один из советов истфака МГУ. Сообщалось, что заседание пройдет до конца января.

В диссертационный совет, где должны рассмотреть диссертацию Мединского, входит научный руководитель Госархива (и бывший директор учреждения) Сергей Мироненко. Мединский публично критиковал его за публикацию документов, разоблачающий миф о «подвиге 28 панфиловцев». Через несколько месяцев Мироненко ушел с поста директора Госархива.