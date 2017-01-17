Глава Минтруда пообещал рост зарплат в 2017 году

В 2017 году, по прогнозам Минтруда, в России вырастут номинальная и реальная зарплаты. Об этом заявил в интервью «Российской газете» глава ведомства Максим Топилин.

Рост зарплат в России, сообщил Топилин, ожидается уже по итогам 2016 года.

Улучшение ситуации в этой сфере глава Минтруда, в числе прочего, связывает с реализацией президентских указов об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.