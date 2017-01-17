Глава Минтруда пообещал рост зарплат в 2017 году
В 2017 году, по прогнозам Минтруда, в России вырастут номинальная и реальная зарплаты. Об этом заявил в интервью «Российской газете» глава ведомства Максим Топилин.
Рост зарплат в России, сообщил Топилин, ожидается уже по итогам 2016 года.
Улучшение ситуации в этой сфере глава Минтруда, в числе прочего, связывает с реализацией президентских указов об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.
По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению.
Реальная зарплата — это количество товаров и услуг, которые работник может приобрести на выплаченное ему за труд вознаграждение (номинальную зарплату).
По итогам 2015 года Росстат зафиксировал снижение реальных зарплат на 9,5 процента. За 11 месяцев 2016 года (данные по году в целом пока не опубликованы), по данным Росстата, зарплаты в реальном выражении выросли на 0,5 процента.