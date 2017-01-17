Фельдшер, проигнорировавшая звонок детей с Сямозера, частично признала вину

Следственный комитет России
16:43, 17 января 2017
Надежный источник

Фельдшер скорой помощи Ирина Щербакова, которая приняла за шутку звонок одного из тонущих детей с Сямозера и обвиняется в халатности, частично признала свою вину. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«До сих пор обвиняемая признает вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой», — рассказала Петренко.

17 января СК объявил об окончании расследования в отношении Щербаковой. Прокуратура сообщила, что дело будет передано в Суоярвский районный суд.

По словам Петренко, на записи звонка, поступившего на станцию скорой помощи Суоярвской районной больницы в 15:12 18 июня, «отчетливо слышно», как ребенок «испуганным голосом на фоне криков других детей» говорит: «Помогите, мы в Карелии, спасите нас, пожалуйста, мы в озере, тонем».

«Происходящее дальше не поддается никакой логике. На другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции. Ребенок, очевидно, не поверил тому, что услышал и попытался переспросить: „Что-что?“ — в ответ короткие гудки», — сообщила представитель ведомства.

По мнению следователей, если бы Щербакова приняла вызов, спасательная операция могла бы начаться на 18 часов раньше.

«В это время в радиусе 100 км находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности, чтобы выйти в озеро и приступить к спасательной операции», — заявили в СК.

В то время как дети ждали помощи, Щербакова не только не уведомила иные экстренные службы, но и скрыла сам факт поступления звонка, не доложила о нем даже руководителю и вообще не отразила в журнале регистрации вызовов.

Следственный комитет России
18 июня 2016 группа школьников из Москвы вместе с несколькими вожатыми попали на лодках в шторм на озере Сямозеро в Карелии. В результате погибли 14 детей. О случившемся стало известно лишь на следующий день, когда спасшейся девочке удалось добраться до деревни и попросить о помощи.
Следственный комитет завел в связи со случившимся несколько уголовных дел, в том числе по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст 238 УК РФ), «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст. 293) и «оставление в опасности» (ст. 125).
По делу были арестованы руководители лагеря «Парк-отель Сямозеро» Елена Решетова и Вадим Виноградов, главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко посадили под домашний арест.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться