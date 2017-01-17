Фельдшер, проигнорировавшая звонок детей с Сямозера, частично признала вину

Фельдшер скорой помощи Ирина Щербакова, которая приняла за шутку звонок одного из тонущих детей с Сямозера и обвиняется в халатности, частично признала свою вину. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«До сих пор обвиняемая признает вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой», — рассказала Петренко.

17 января СК объявил об окончании расследования в отношении Щербаковой. Прокуратура сообщила, что дело будет передано в Суоярвский районный суд.

По словам Петренко, на записи звонка, поступившего на станцию скорой помощи Суоярвской районной больницы в 15:12 18 июня, «отчетливо слышно», как ребенок «испуганным голосом на фоне криков других детей» говорит: «Помогите, мы в Карелии, спасите нас, пожалуйста, мы в озере, тонем».

«Происходящее дальше не поддается никакой логике. На другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции. Ребенок, очевидно, не поверил тому, что услышал и попытался переспросить: „Что-что?“ — в ответ короткие гудки», — сообщила представитель ведомства.

По мнению следователей, если бы Щербакова приняла вызов, спасательная операция могла бы начаться на 18 часов раньше.

«В это время в радиусе 100 км находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности, чтобы выйти в озеро и приступить к спасательной операции», — заявили в СК.