Число погибших в авиакатастрофе под Бишкеком достигло 38 человек
При падении грузового Boeing 747 на поселок Дача в пригороде Бишкека погибли, по последним данным, 38 человек. Об этом сообщает Минздрав Киргизии.
В ведомстве заметили, что 17 января на месте катастрофы обнаружили, как предполагается, тело одного из членов экипажа самолета.
Поисковые работы на месте падения «Боинга» продолжаются.
Утром 16 января грузовой Boeing, арендованный компанией Turkish Airlines разбился во время посадки в аэропорту Манас. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на поселок, расположенный рядом.
По предварительной версии, причиной катастрофы стала ошибка пилотов, которые не справились с управлением в сложных погодных условиях.
По состоянию на вечер понедельника, опознаны тела 32 погибших. Экипаж «Боинга» составлял четыре человека, большинство жертв катастрофы находились на земле. Среди погибших 16 детей в возрасте от четырех месяцев до 11 лет.
17 января объявлен в Киргизии днем траура по погибшим.