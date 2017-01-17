Число погибших в авиакатастрофе под Бишкеком достигло 38 человек

При падении грузового Boeing 747 на поселок Дача в пригороде Бишкека погибли, по последним данным, 38 человек. Об этом сообщает Минздрав Киргизии.

В ведомстве заметили, что 17 января на месте катастрофы обнаружили, как предполагается, тело одного из членов экипажа самолета.

Поисковые работы на месте падения «Боинга» продолжаются.