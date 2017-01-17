British American Tobacco купит производителя Camel за 49 миллиардов долларов

British American Tobacco (BAT) заключила соглашение о покупке контрольного пакета акций компании Reynolds American, производящей сигареты Camel, за 49,4 миллиарда долларов.

Стороны смогли договорится после того, как BAT согласилась увеличить денежный компонент сделки, в рамках которой также предусмотрен обмен акциями.

После объединения BAT и Reynolds станут самой большой публичной табачной компанией мира, лишив этого звания производителя Marlboro — Philip Morris International.