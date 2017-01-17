British American Tobacco купит производителя Camel за 49 миллиардов долларов
British American Tobacco (BAT) заключила соглашение о покупке контрольного пакета акций компании Reynolds American, производящей сигареты Camel, за 49,4 миллиарда долларов.
Стороны смогли договорится после того, как BAT согласилась увеличить денежный компонент сделки, в рамках которой также предусмотрен обмен акциями.
После объединения BAT и Reynolds станут самой большой публичной табачной компанией мира, лишив этого звания производителя Marlboro — Philip Morris International.
По условиям сделки, владелец каждой акции Reynolds получит денежную выплату в размере 29,44 доллара и 0,526 акции BAT (англ.яз.).
British American Tobacco выпускает, в числе прочего, такие марки сигарет, как Dunhill, Lucky Strike и Pall Mall.
Reynolds, помимо того, что владеет брендом Camel, также занимает лидирующее положение на американском рынке электронных сигарет, что, по мнению экспертов Bloomberg, является одной из основных причин интереса BAT к этой компании.