В США арестована жена террориста из Орландо

В Сан-Франциско арестована Нур Салман, жена Омара Матина — террориста, убившего 49 человек в гей-клубе Pulse в Орландо в июне 2016 год. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, женщину обвиняют в препятствовании правосудию и пособничестве.

Как пишет The New York Times, власти полагают, что во время допроса в первые часы после теракта Салман дала ложные показания.

Обновление. ФБР подтвердила арест Салман, сообщает телеканал CNN.