В США арестована жена террориста из Орландо
В Сан-Франциско арестована Нур Салман, жена Омара Матина — террориста, убившего 49 человек в гей-клубе Pulse в Орландо в июне 2016 год. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
По информации телеканала, женщину обвиняют в препятствовании правосудию и пособничестве.
Как пишет The New York Times, власти полагают, что во время допроса в первые часы после теракта Салман дала ложные показания.
Обновление. ФБР подтвердила арест Салман, сообщает телеканал CNN.
Следователи давно подозревали, что она как-то причастна к нападению. Сообщалось, что незадолго до атаки она ездила с Матином покупать боеприпасы (англ. яз.).
В ночь на 12 июня 2016 года Омар Матин открыл огонь в гей-клубе Pulse в Орландо, убив 49 человек и ранив более 50. Перед убийством он позвонил в службу 911 и заявил о своей приверженности террористам из «Исламского государства».
14 июня американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что жена Матина дала показания ФБР. По данным телеканала NBC News, она рассказала, что знала о подготовке теракта и пыталась отговорить мужа от нападения.
Сообщалось, что власти не исключают уголовного преследования Нур из-за того, что она своевременно не сообщила о планах мужа.