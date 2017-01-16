В прокуратуру Дагестана передали материалы о женском обрезании в республике

Фонд «Правовая инициатива» направил в прокуратуру Дагестана тексты 42 анонимных интервью, которые были проведены при подготовке доклада о практике женского обрезания в республике.

В докладе (.pdf), который был представлен в августе 2016 года, упоминаются интервью с 25 женщинами, которые подверглись обрезанию, и 17 экспертами — врачами, сотрудниками органов опеки, юристами, имамами и представителями некоммерческих организаций.

В декабре прокуратура Дагестана сообщила «Правовой инициативе», что для проведения расследования необходимо предоставить персональные данные людей, которые подверглись операциям и которые причастны к их проведению, а также экспертов и интервьюеров, работавших над докладом.

Фонд заявил, что интервью проводили на условиях полной анонимности, персональные данные не обрабатывались.