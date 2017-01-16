В прокуратуру Дагестана передали материалы о женском обрезании в республике

Правовая инициатива
11:09, 16 января 2017
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Фонд «Правовая инициатива» направил в прокуратуру Дагестана тексты 42 анонимных интервью, которые были проведены при подготовке доклада о практике женского обрезания в республике.

В докладе (.pdf), который был представлен в августе 2016 года, упоминаются интервью с 25 женщинами, которые подверглись обрезанию, и 17 экспертами — врачами, сотрудниками органов опеки, юристами, имамами и представителями некоммерческих организаций.

В декабре прокуратура Дагестана сообщила «Правовой инициативе», что для проведения расследования необходимо предоставить персональные данные людей, которые подверглись операциям и которые причастны к их проведению, а также экспертов и интервьюеров, работавших над докладом.

Фонд заявил, что интервью проводили на условиях полной анонимности, персональные данные не обрабатывались.

«Наша позиция не изменилась, мы просим прокуратуру республики Дагестан обратиться к уполномоченному по правам ребенка в республике и начать заниматься решением этой проблемы», — сказала Юлия Антонова, старший юрист «Правовой инициативы», один из авторов исследования.

Правовая инициатива
В докладе «Правовой инициативы» говорится, что в некоторых районах Дагестана до сих пор широко распространена практика женского обрезания. Эта операция может приводить к тяжелым последствиям для здоровья. Женское обрезание запрещено резолюцией ООН.
После публикации доклада прокуратура Дагестана провела проверку, по итогам которой не подтвердила информацию об операциях по женскому обрезанию в республике.

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