В правительстве предложили отменить льготную ставку НДС

В правительстве обсуждается вопрос об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные категории продуктов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Авторы предложения, чиновники из министерства финансов и Минэкономразвития, предлагают вместо льготного НДС оказать поддержку малоимущим.

В настоящее время льготный 10-процентный НДС распространяется на основные продукты питания, товары для детей, лекарства и учебники. Минфин и ранее выступал с идеей отменить льготный НДС. По версии министерства, нужно постепенно повышать льготную ставку на 2 процентных пункта в год, и выдавать малоимущим слоям населения по 1500 рублей в месяц в качестве компенсации.

По данным «Ведомостей», отменить льготный НДС в связи с его неэффективностью предлагал президент России Владимир Путин.