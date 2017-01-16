В правительстве предложили отменить льготную ставку НДС

Ведомости
06:54, 16 января 2017
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В правительстве обсуждается вопрос об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные категории продуктов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Авторы предложения, чиновники из министерства финансов и Минэкономразвития, предлагают вместо льготного НДС оказать поддержку малоимущим.

В настоящее время льготный 10-процентный НДС распространяется на основные продукты питания, товары для детей, лекарства и учебники. Минфин и ранее выступал с идеей отменить льготный НДС. По версии министерства, нужно постепенно повышать льготную ставку на 2 процентных пункта в год, и выдавать малоимущим слоям населения по 1500 рублей в месяц в качестве компенсации.

По данным «Ведомостей», отменить льготный НДС в связи с его неэффективностью предлагал президент России Владимир Путин.

НДС по 10%-ной льготной ставке взимается с основных продуктов питания (за исключением деликатесов), товаров для детей, книг, учебников и лекарств. Льготу можно оставить для некоторых продуктов и школьной формы, предлагает федеральный чиновник, это обязательные расходы.

Ведомости
Из федерального бюджета ежегодно выделяется 150 миллиардов рублей на льготный НДС, пишут «Ведомости». Во сколько именно обойдется адресная помощь неимущим после отмены льготного НДС, неизвестно.
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