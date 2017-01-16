В Москве началось прощание с доктором Лизой

В Москве утром в понедельник, 16 января, началась церемония прощания с Елизаветой Глинкой, погибшей в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем.

Церемония прощания проходит в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. Похороны состоятся позднее в узком кругу родных и близких Глинки. На церемонии прощания, как сообщает ТАСС, присутствуют глава совета по правам человека Михаил Федотов, президент благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер и многие другие.

Также утром 16 января на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье состоялась церемония прощания с другими погибшими в результате крушения самолета, которое произошло 25 декабря 2016 года. Участие в церемонии прощания приняли, помимо родственников и близких погибших, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие чиновники.