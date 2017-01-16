Суд Египта признал незаконной передачу двух островов Саудовской Аравии

На заседании в понедельник, 16 января, суд отклонил апелляцию правительства и объявил, что острова Санафир и Тиран принадлежат Египту.

Высший административный суд Египта признал незаконным решение властей этой страны передать два острова в Красном море Саудовской Аравии.

Острова Санафир и Тиран, расположенные между Синайским и Арабским полуостровами и имеющие важное стратегическое значение, являются предметом давнего территориального спора между Египтом и Саудовской Аравией.

О передаче островов Саудовской Аравии президент Абдель Фаттах аль-Сиси объявил в апреле 2016 года во время визита в страну саудовского короля. Решение властей Египта отдать острова вызвало массовые акции протеста, в ходе которых были задержаны несколько десятков человек.

В июне 2016 года суд низшей инстанции признал решение о передаче островов незаконным, однако правительство обжаловало этот вердикт в Высшем административном суде.